إنجلترا – كشفت أستون مارتن النقاب عن نظام محاكاة السباقات AMR-C01، ويعتبر هذا النظام أفضل أنظمة المحاكاة المنزلية الفاخرة للسائقين الراغبين بخوض المنافسات في العالمين الافتراضي والحقيقي وأول أنظمة المحاكاة التي تطرحها العلامة البريطانية العريقة.

ويعتبر نظام AMR-C01 الثمرة الأولى للشراكة الجديدة التي تجمع بين علامة أستون مارتن وشركة التكنولوجيا البريطانية كيرف ريسنج سيميوليترز.

ويتميز النظام المصمم من قبل أستون مارتن مع إشراف شركة كيرف على الجوانب الهندسية للمشروع بوجود هيكل القفص الأحادي المصنوع بالكامل من ألياف الكربون، كما يوظف أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا من أجل توفير تجربة قيادة غامرة إلى أبعد الحدود للمستخدم المنزلي.

وتحاكي وضعية تثبيت المقاعد في نظام المحاكاة تلك التي نجدها في سيارة أستون مارتن فالكيري، الأمر الذي يمنح مستخدم نظام المحاكاة إحساساً يشبه ركوب السيارات الخارقة المستقبلية. ومع تجميعه يدوياً بواسطة شركة كيرف ريسنج سيميوليترز باستخدام مكونات عالية الجودة وأحدث برمجيات أسيتو كورسا، يستعد نظام المحاكاة الجديد لنقل المستخدمين إلى عالم السباقات الافتراضية المفعم بالحماسة الخالصة.

ويمثل هذا النظام الفريد إضافةً عصريةً وأنيقة لأي صالة ألعاب فاخرة. كما يتمتع هذا النظام بمظهر فريد ومميز بفضل العمل الدؤوب لفريق التصميم لدى أستون مارتن المتواجد في المقر الرئيسي للشركة في غايدون.

وصممت مقدمة الهيكل المصنوع بالكامل من ألياف الكربون بصورة تحاكي التصميم المميز للشبك الأمامي في سيارات علامة أستون مارتن ريسنج. ويتمتع نظام المحاكاة AMR-C01 بمظهر يوحي بالكثير من القوة، إلا أنه في ذات الوقت يحافظ على مستويات الفخامة وجودة السطوح والتشطيبات النهائية المذهلة التي يتوقعها العملاء في أي من منتجات أستون مارتن. ويوفر هيكل القفص الأحادي المصنوع بالكامل من ألياف الكربون هيكلاً صلباً ويقدم تصميمه إضافةً مميزةً أيضاً على المظهر الرياضي لنظام المحاكاة.

وكانت سباقات الرياضات الإلكترونية قد سجلت نمواً مذهلاً خلال الفترة التي شهدت تعليق نشاط أجندة السباقات العالمية خلال عام 2020، كما أنها تواصل تحقيق الازدهار الآن بعد استئناف أنشطة السباقات في العالم الحقيقي.

ويعتبر نظام AMR-C01 بمثابة الخيار الأمثل للأشخاص الذين يستمتعون بخوض تجارب العالم الافتراضي الشيق للرياضات الإلكترونية التنافسية وأيضاً بالنسبة للسائقين المحترفين الراغبين بصقل مهاراتهم قبل السباق التالي.

ويتولى دارين تيرنر، سائق فريق أستون مارتن ووركس منصب رئيس شركة كيرف ريسنج سيميوليترز، وهو متخصص في مجال أنظمة المحاكاة ويمتلك خبرةً تتجاوز 20 عاماً في أنظمة المحاكاة المتطورة لسيارات فورمولا 1.

وفتحت أستون مارتن باب التسجيل على الطلب المسبق لنظام المحاكاة AMR-C01 بريطاني الصنع، وتجدر الإشارة إلى أن هذا النظام سيكون محدود الإصدار بواقع 150 وحدة فقط.

ويأتي هذا النظام بسعر تجزئة مقترح أساسي بواقع 57,500 جنيه استرليني بالإضافة إلى الضرائب. ومن المقرر أن تنطلق أولى عمليات التسليم للعملاء في الربع الرابع من عام 2020 الجاري.

وكالات