الدوحة – انتزع الأهلي السعودي بطاقة التأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا، بعد لقاء ماراثوني أمام شباب الأهلي دبي انتهي بركلات الترجيح (4-3) إثر تعادل الفريقين في الوقتين الأصلي والإضافي (1-1).

تقدم شباب الأهلي عبر عزيز جون جانييف في الدقيقة 28 وأدرك التعادل للأهلي السعودي عمر السومة في الدقيقة 54 من ركلة جزاء.

واستمر التعادل بين الفريقين في الوقت الإضافي ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح، والتي ابتسم فيها الحظ للأهلي الذي تفوق بواقع 4-3 على إستاد الجنوب في العاصمة القطرية الدوحة.

وتصدر الأهلي السعودي في الدور الأول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط من أربع مباريات، مقابل 5 نقاط للاستقلال الإيراني الثاني والشرطة العراقي.

بينما حل شباب الأهلي دبي في المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 7 نقاط، ليحجز مقعده في دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا وذلك بعد قرار الاتحاد الآسيوي باستبعاد فريق الهلال السعودي حامل اللقب الذي فشل في إيجاد قائمة لخوض مباراته الأخيرة بدور المجموعات، وذلك بعد إصابة عدد كبير من لاعبيه بفيروس كورونا، حيث كان يتواجد معه 13 لاعبا فقط من ضمنهم 3 حراس مرمى.

المصدر: “وكالات”