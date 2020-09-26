أوكرانيا – أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة خاركوف بأوكرانيا، اليوم السبت، الحداد على الذين لقوا حتفهم في حادث تحطم طائرة من طراز An-26، يوم أمس الجمعة.

وجاء في بيان صدر عن الإدارة الإقليمية، ونشر على موقعها الإلكتروني: “إعلان 26 سبتمبر، في مقاطعة خاركوف، 2020 يوم حداد على من قتلوا في تحطم طائرة An-26. ويشمل الحداد كل مناطق المقاطعة، ويتم خلال ذلك إنزال علم أوكرانيا من على جميع المؤسسات وهيئات سلطات الدولة والشركات والمنظمات، ووضع شريط الحداد الأسود عليه”. وأوصت الإدارة في هذا اليوم، بإلغاء كافة الفعاليات الترفيهية والرياضية.

وكانت هيئة الطوارئ الأوكرانية أعلنت أمس في بيان لها، أن طائرة عسكرية ضخمة من طراز “AN 26” تحطمت بالقرب من مطار خاركوف شرقي البلاد، وكانت تقل 27 شخصا، بمن في ذلك أفراد الطاقم وبعض طلاب جامعة خاركوف العسكرية الجوية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحادث أسفر عن مقتل 25 شخصا من الذين كانوا على متنها، فيما تمكن اثنان من الطلاب، من النجاة ولكنهما أصيبا بحروق بنسبة 90٪ في الجسم.

المصدر: تاس