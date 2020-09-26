أسبانيا – تسبب تسرب كبير للنبيذ الأحمر في ساحة أحد مصانع الخمور بقرية فيلاماليا الإسبانية بخسائر مادية كبيرة .

وتدفق أكثر من 50 ألف لتر من المشروب الكحولي من مخزن معدني متضرر وغمر مساحة كبيرة من فناء المصنع، فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

ويعد هذا المصنع من اهم المصانع لتصنيع النبيذ في اسبانيا حيث يشكل رقما كبيرا في الأقتصاد الاسباني، وصرح مدير المصنع ان هذه الخسائر ستشكل هامش كبير يضاف الى الخسائر التي اصابت المصنع والاقتصاد الاسباني نتيجة التوقف لفترة طويله عن الانتاج بسبب جائحة كورونا التي اجتاحت البلاد في الأشهر الماضية.

واضاف ان هذا التسريب نتج عن عدم اجراء الصيانة الدورية للخزانات نتيجة تركها مده طويلة بسبب توقف العاملين عن العمل بسبب الحجر الذي فرضته الحكومة على جميع مرافق البلاد .

يذكر أنه في سنة 2018 وقع حادث مماثل في مدينة فونتانيلا الإيطالية بعد انفجار خزان به نبيذ أبيض وتسبب بخسائر مادية كبيرة .

وكالات