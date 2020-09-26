إسبانيا – أعلن نادي ريال مدريد، اليوم السبت، إصابة أحد لاعبيه، قبل ساعات من مواجهة ريال بيتيس، في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال ريال مدريد، في بيان عبر موقعه، إن “الظهير مارسيلو لن يسافر مع الفريق إلى إشبيلية لمواجهة بيتيس الليلة”.

وتابع البيان “النجم البرازيلي كان ضمن 22 لاعبًا استدعاهم زيدان لهذه المباراة، لكنه غاب في اللحظة الأخيرة بسبب آلام في الظهر”.

ولم يشارك ريال مدريد في منافسات الجولة الأولى بالدوري الإسباني، ثم تعادل سلبيًا مع سوسييداد في الجولة الثانية.

ومن المتوقع أن يشارك الفرنسي فيرلاند ميندي بشكل أساسي في مركز الظهير الأيسر خلال مباراة اليوم.

وكالات