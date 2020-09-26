البرازيل – أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أنها سجلت 31911 إصابة و729 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشارت بيانات الوزارة، إلى أن البرازيل سجلت أكثر من 4.6 مليون إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة فيما ارتفع عدد الوفيات الرسمي إلى 140537.

وتأتي البرازيل في المرتبة الثالثة من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة والهند، والثانية من ناحية حصيلة الوفيات بعد الولايات المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن أمريكا اللاتينية لا تزال المنطقة الأكثر تضررا جراء فيروس كورونا في العالم، حيث بلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 8 ملايين من أصل 32 مليون حالة عالميا.

المصدر: “رويترز”