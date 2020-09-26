ليبيا – أصدر رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني الخميس تعليماته المشددة لكافة الوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح العامة بضرورة استشارة مصلحة التخطيط العمراني في حال عزمها إنشاء أية مشاريع جديدة.
تعليمات الثني جاءت خلال اجتماع عقده مع رئيس مصلحة التخطيط العمراني عبدالحكيم السلطني الذي قدم بدوره تقريرا عن سير عمل المصلحة وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه العمل بها ومقترحات حلحلتها.
وأكد رئيس الحكومة على ضرورة التنسيق مع مصلحة التخطيط العمراني في المشاريع الحكومية وذلك لأخذ الاستشارات الفنية، خاصة فيما يتعلق بالتجمعات الحضرية التي تعد المصلحة صاحبة اختصاص أصيل فيها.
وشدد الثني على ضرورة التعاون مع كافة الجهات التابعة للحكومة وذلك لضمان إنجاز المشاريع بدون مخالفات وبشكل لائق.