ليبيا – أصدر رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني الخميس تعليماته المشددة لكافة الوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح العامة بضرورة استشارة مصلحة التخطيط العمراني في حال عزمها إنشاء أية مشاريع جديدة.

تعليمات الثني جاءت خلال اجتماع عقده مع رئيس مصلحة التخطيط العمراني عبدالحكيم السلطني الذي قدم بدوره تقريرا عن سير عمل المصلحة وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه العمل بها ومقترحات حلحلتها.

وأكد رئيس الحكومة على ضرورة التنسيق مع مصلحة التخطيط العمراني في المشاريع الحكومية وذلك لأخذ الاستشارات الفنية، خاصة فيما يتعلق بالتجمعات الحضرية التي تعد المصلحة صاحبة اختصاص أصيل فيها.

وشدد الثني على ضرورة التعاون مع كافة الجهات التابعة للحكومة وذلك لضمان إنجاز المشاريع بدون مخالفات وبشكل لائق.