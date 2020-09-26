لبنان – أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، أن لبنان يمر بمرحلة دقيقة واستثنائية تتطلب من الفرقاء السياسيين التصرف بسرعة ومسؤولية لوقف التدهور الاقتصادي في بلادهم.

وأضاف زكي، أن تلبية احتياجات الشعب اللبناني تتطلب وقف التدهور المالي والاقتصادي المتسارع الذي تشهده البلاد.

وقال عبر برنامج “بيروت اليوم” المذاع على شبكة (إم تي في) اللبنانية، إن جامعة الدول العربية تتابع عن كثب الوضع في لبنان، وما يشهده من مشاورات وتعقيدات تتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأشار إلى أن حاجة لبنان للإنقاذ، هي محل إجماع عربي ودولي، كما أن السياسيين اللبنانيين أنفسهم يرددون هذا الأمر.

وأعرب عن دهشته لاستمرار الفرقاء السياسيين اللبنانيين في ذات النهج القديم والمعتاد، الذي يقوم على التجاذب السياسي والمشاورات المطولة ومحاولة فرض رأي من هنا أو هناك، وإضاعة الوقت انتظارا لأحداث ومتغيرات أو استحقاقات إقليمية أو دولية، محذرا من خطورة ذلك في ظل الوضع الراهن الذي يمر به لبنان.

المصدر: RT