ليبيا – قال وزير الدفاع الإيطالي لورنزو غيريني أمس الجمعة إنّ بلاده ستواصل التركيز من خلال عملية مراقبة حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا “إيريني”، على المناطق الإستراتيجية في البحر الأبيض المتوسّط وليبيا ولبنان وشمال إفريقيا.

غيريني اعتبر في مؤتمر عبر الفيديو كونفرانس مع وزراء دفاع العملية الأوروبية وفقًا لموقع “إرم نيوز” في إشارة إلى الوضع الحالي في ليبيا حيث تلعب بعثة “إيريني” دورًا مهمًا، أنّ وقف إطلاق النار المؤقّت بين الأطراف الليبية يجب أن يصبح حالة دائمة؛ لأنه يمثّل شرطًا لا غنى عنه لنجاح عملية التهدئة السياسية.

وأضاف: إنّ استمرار وقف إطلاق النار يعطي لجهود وزارة الدفاع الإيطالية مزيدًا من الزخم لدعم المؤسسات الليبية من خلال المساهمة في إزالة الألغام من المناطق الحضرية المتورّطة في النزاعات، وإنشاء لجنة ثنائية لتطوير برامج تدريبية جديدة.

يذكر أنّ الاجتماع عقد بدعوة من وزير الدفاع البرتغالي جواو غوميا كرافينيو، وشارك فيه أيضًا وزراء الدول الأعضاء الأخرى: فرنسا، بلجيكا، الدنمارك، إستونيا، فنلندا وألمانيا والنرويج وهولندا والمملكة المتّحدة وإسبانيا والسويد.