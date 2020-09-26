السويد – أعلن الاتحاد السويدي لكرة القدم، امس نقل المباراة الودية المقبلة المقررة بين المنتخبين السويدي والروسي، إلى العاصمة موسكو بسبب القيود المفروضة بالسويد في ظل جائحة كورونا.

ولن تتمكن السويد من احتضان المباراة المقررة في الثامن من أكتوبر المقبل، في ظل القيود المفروضة على السفر غير الضروري إليها من الدول الأخرى خارج الاتحاد الأوروبي، وكذلك بريطانيا والنرويج وأيسلندا وليشتنشتاين وسويسرا.

وقال هاكان سيوستراند الأمين العام للاتحاد السويدي: “للأسف، نحن مضطرون لنقل المباراة أمام روسيا، نظرا لأننا لم نتلق أي رد من الحكومة، رغم أننا أرسلنا خطابا بالفعل في 27 أغسطس”.

وتأتي المباراة الودية أمام روسيا ضمن استعدادات المنتخب السويدي لمباراتيه أمام كرواتيا والبرتغال في 11 و14 أكتوبر المقبل ضمن منافسات دوري أمم أوروبا.

المصدر:وكالات