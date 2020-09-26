كندا – اتضح لفريق علمي من كندا وإيران، أن زيادة تراكم دهون البطن، يزيد من خطر الموت المبكر، حتى في حالة الوزن الاعتيادي.

ويفيد موقع MedicalXpress، بأن الفريق العلمي درس وحلل 72 دراسة علمية عن العلاقة بين تراكم الدهون في منطقة البطن والموت لأسباب مختلفة. ودرسوا أيضا المؤشرات الصحية لأكثر من 2.5 مليون متطوع خلال فترة استمرت من 3 إلى 24 سنة.

وركز الباحثون اهتمامهم على محيط الخصر والوركين، وكذلك نسبة الدهون في الجسم وغيرها من المؤشرات.

واتضح للباحثين أن الأشخاص الذين تراكمت الدهون عندهم في منطقة البطن وليس الوركين، هم أكثر عرضة لخطر الموت المبكر. وأن كل سنتمتر زائد في محيط الخصر يزيد هذا الخطر بنسبة 11%. وزيادة النسبة بين محيط الخصر والوركين بمقدار 0.1، يزيد خطر الموت المبكر بنسبة 20%.

ويشير الباحثون، إلى أن هذه النتائج، تؤكد أن تراكم الدهون في منطقة البطن مع زيادة مؤشر كتلة الجسم، يمكن استخدامها “لتحديد خطر الموت المبكر”.

المصدر: نوفوستي