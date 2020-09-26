اليابان والصين تتفقان على إطلاق الاتصالات على أرفع مستوى

اليابان والصين تتفقان على إطلاق الاتصالات على أرفع مستوى

اليابان – أعلن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا، أنه اتفق مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في أول محادثات بينهما، على السعي لإطلاق اتصالات على أرفع مستوى لتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي.

وقال سوغا امس في تعليقات بثتها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية عقب محادثته الهاتفية مع شي: “العلاقات المستقرة مهمة ليس فقط لبلدينا ولكن للمنطقة وللمجتمع الدولي. آمل في الاضطلاع بهذه المسؤولية”.

ويتعين على سوغا الذي تولى السلطة في وقت سابق من سبتمبر ولا يتمتع بخبرة دبلوماسية كبيرة، إدارة العلاقات مع اليابان في ظل التوتر بين الصين والولايات المتحدة بسبب وباء فيروس كورونا وخلاف تجاري طويل.

وكان سوغا قد تحدث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد الماضي.

المصدر: “رويترز”