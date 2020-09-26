واشنطن – أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة، أنه مدد حظرا على التنقيب عن النفط قبالة سواحل ولايتي نورث كارولاينا وفرجينيا حتى عام 2032.

جاء هذا القرار بعد أسابيع من تمديد مماثل أثر على عمليات التنقيب البحرية في المياه الواقعة قبالة فلوريدا وجورجيا وساوث كارولاينا.

وقال ترامب وسط تصفيق خلال تجمع انتخابي في نيوبورت نيوز بولاية فرجينيا: “سأقوم بتمديد الوقف ليشمل نورث كارولاينا وفرجينيا”.

وعملت إدارة ترامب على توسيع عمليات التنقيب عن النفط والغاز في الولايات المتحدة ووقف قواعد ترجع إلى فترة رئاسة باراك أوباما بشأن التلوث الناجم عن الوقود الأحفوري، وكانت تريد أصلا توسيع التنقيب البحري قبالة كثير من السواحل الأمريكية بما في ذلك فلوريدا.

لكن مقترحات التنقيب قبالة فلوريدا أثارت اعتراضا شديدا من السياحة والعقارات والأوساط البيئية.

المصدر: “رويترز”