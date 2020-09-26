اليابان – تعتبر V2G هي اختصار لكلمة Vehicle-to-Grid أو تقنية اتصال السيارات بشبكات الطاقة، وهي تشير إلى نظام يعتمد على قيام السيارات الكهربائية أو السيارات الهايبرد القابلة للشحن والسيارات الكهربائية ذات خلايا وقود هيدروجينية بالتواصل مع شبكة التغذية الكهربائية لأجل إعادة بيع الكهرباء التي لا تحتاج إليها تلك السيارات أو عبر تقليل معدل وسرعة الشحن لتلك السيارات.

فوائد أخرى لتكنولوجيا V2G

كما يمكن أن تساهم هذه التقنية أيضاً في جعل السيارات الكهربائية تخزن الطاقة الكهربائية المولدة من مصادر الطاقة المتجددة كالرياح والشمس، وبذلك تعمل السيارات الكهربائية والهايبرد ببساطة كجزء من شبكة الكهرباء القومية في أي بلد، حيث أنه نظراً لأن السيارات مركونة بنسبة 95% من الوقت، يمكن خلال تلك الفترة استخدامها كامتداد لشبكة الكهرباء العمومية، مما يعطي مالكها بعض المكاسب المادية التي تزداد كلما قل استخدامه لها.

هذا، وبالنظر لكون البطاريات تأتي مع عدد معيّن من الشحنات قبل أن تنتهي صلاحيتها، فإن استخدامها كجزء من نظام تخزين الطاقة في شبكة الكهرباء العامة سيساهم في زيادة عمرها الإفتراضي.

كما أن أحد تطبيقات هذه التقنية الأخرى هو إمكانية ترك السيارة تشحن خلال الليل عندما يكون الطلب على الطاقة أقل من المعتاد، بينما في أوقات الذروة – أي عندما تحتاج شبكة الكهرباء لمزيد من الطاقة، يمكن أن تعمل السيارات على تزويد الشبكة بالطاقة مرة أخرى، وذلك تبعاً لاحتياجات الشبكة وسائق السيارة ذاته.

وكالات