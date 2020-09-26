فأر إفريقي يحظى بميدالية ذهبية على مهارته في كشف الألغام

فأر إفريقي يحظى بميدالية ذهبية على مهارته في كشف الألغام

إنجلترا – نال فأر إفريقي عملاق ميدالية ذهبية مرموقة، نظير مساعدته في الكشف عن الألغام الأرضية.

واكتشف الفأر ماغاوا 39 لغما أرضيا و28 عبوة غير منفجرة في حياته المهنية، وقد منحته الجمعية البيطرية الخيرية في المملكة المتحدة PDSA، ميداليتها الذهبية “لتفانيه في العمل لإنقاذ الأرواح، وإزالة الألغام الأرضية في كمبوديا”.

ويتم تدريب القوارض البالغة من العمر 7 سنوات من قبل منظمة أورو Apopo الخيرية المسجلة في بلجيكا، ومقرها تنزانيا.

وتقوم المنظمة بتربية الحيوانات المعروفة باسم “هيرو آرت” للكشف عن الألغام الأرضية منذ التسعينات، حيث يستغرق تأهيلها عاما من التدريب.

المصدر: وكالات