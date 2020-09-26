لافروف يبحث مع معارضين سوريين جهود التسوية في بلدهم

موسكو – بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف امس مع ممثلين عن المعارضة السورية مستجدات الوضع وجهود تفعيل التسوية السياسية في البلاد.

وأكدت الخارجية الروسية أن لافروف استقبل وفدا من “جبهة السلام والحرية” برئاسة رئيس “تيار الغد” أحمد الجربا، مشيرة إلى أن الطرفين استعرضا خلال الاجتماع تطورات الوضع في سوريا.

وأكد الجانب الروسي خلال اللقاء التزامه الثابت بدعم سيادة سوريا ووحدة أراضيها، مبديا أمله في أن تسهم الجبهة الجديدة التي تمثل تحالفا للمنظمات العربية والكردية والآشورية بالإضافة إلى “المجلس العربي في الجزيرة والفرات”، إسهاما مهما وبناء في تقديم التسوية السياسية في سوريا بناء على أساس قرار مجلس الأمن الدولي 2254.

وأشارت الوزارة إلى أن الجربا وغيره من قيادات الجبهة أجروا اليوم في موسكو أيضا مشاورات مفصلة مع نائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا ميخائيل بوغدانوف.

المصدر: RT