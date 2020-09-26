لقاح “جونسون آند جونسون” ضد كورونا يحفز مناعة قوية في التجارب المبكرة

لقاح “جونسون آند جونسون” ضد كورونا يحفز مناعة قوية في التجارب المبكرة

إنجلترا – أظهرت نتائج نشرت امس أن جرعة واحدة من لقاح تجريبي تعده شركة “جونسون آند جونسون” ضد فيروس كورونا، حفزت استجابة مناعية قوية للوقاية من الفيروس في تجربة سريرية بين مبكرة ومتوسطة.

وأظهرت النتائج أن “اللقاح (إيه.دي26.كوف2.إس)، يمكن تحمله بشكل جيد وبنفس القدر في جرعتين مختلفتين”.

ولم تبين النتائج المستخلصة، ما إذا كان “كبار السن، وهم إحدى أكثر الفئات عرضة لخطر الإصابة بالفيروس، سيتمتعون بنفس الحماية التي يتمتع بها الأشخاص الأصغر سنا”.

وبدأت التجربة التي أجريت على زهاء ألف من البالغين الأصحاء وتدعمها الحكومة الأمريكية، بعد أن اكتشف في يوليو الماضي أن “جرعة واحدة من اللقاح توفر حماية قوية للقرود”.

وبدأت الشركة الأربعاء الماضي تجربة نهائية تشمل 60 ألف شخص قد تمهد الطريق لتقديم طلب للحصول على موافقة الجهات الرسمية.

وقالت الشركة، إنها “تتوقع نتائج ما يسمى بتجربة المرحلة الثالثة بحلول نهاية العام أو مطلع العام المقبل”.

المصدر: “رويترز”