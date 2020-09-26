إنجلترا – نشهد مئات اصدارات الساعات المستوحاة من عالم السيارات، فهناك رابط قوي يجمع هذين العالمين، ولكن هل تخيلت يوما كيف كانت لتكون الساعة لو كانت سيارة بالفعل؟ أو هل شبهت إحد الساعات إلى سيارة معينة؟ لنتخيل معا هذا السيناريو!

رولكس ستكون رولز رويس:

بالرغم من وجود الكثير من ماركات الساعات عالية الثمن والجودة، إلا أننا في كل مرة نريد أن نتذكر بها ساعة فاخرة أول ما سيأتي إلى بالنا هو ساعة رولكس. والأمر نفسه يعود إلى رولز رويس فبالرغم من منافسة السيارات الأخرى على لقب الأغلى سعرا أو الأكثر فخامة، تبقلى رولز رويس في أذهاننا على أنها بالفعل الأغلى!

باتيك فيليب ستكون مرسيدس:

رقي التصاميم، والتاريخ العريق يتجسدان في سيارات مرسيدس وفي ساعات باتيك فيليب، وما يجمعهما أيضا هو الابتكار في التصاميم الذي يحمل الروح نفسها. وتماما كما مرسيدس، قد تجد ساعات من باتيك فيليب يتخطى سعرها المليون، ولكنك ستجد أيضا ساعات ايقونية بسعر اقل!

اودي – تاغ هوير:

لا استطيع التفكير بأودي من دون أن اتخيل المظهر الرياضي، والأمر نفسه مع تاغ هوير، اضف الى ذلك فخامة التصنيع ويكون لديك قاسما مشتركا قويا! ولا بد من القول ان هذه الساعة لن تكون غير سيارة اودي.

فيراري- ريتشارد ميل:

ان قرأت مقالاتنا السابقة لا بد من انك بت تعلم أن ريتشارد ميل يحشق تجسيد السيارات الرياضية في ساعاته وتحديدا سيارات السباق، ومع سعرها وجودتها وشكلها الرياضي العدواني، لن نستطيع تشبيهها بغير سيارات فيراري!

بيل اند روس- لاند روفر:

يمكنك أن تقود لاند روفر على جميع انواع الطرقات ولن يصيبها مكروه، ويمكنك رمي ساعة بيل اند روس من الطابق العاشر وتبقى كما هي، فكيف لا نجمع بين قوتهما في خيالنا ونجعلهما تصميما واحدا؟

وكالات