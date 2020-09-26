إنجلترا – يتطلع النجم الجزائري رياض محرز، لتحقيق المزيد من الإنجازات رفقة مانشستر سيتي، في الوقت الذي يستعد فيه لخوض مباراته رقم 200 في البريميرليج عند مواجهة فريقه السابق ليسترسيتي غدًا الأحد، على ملعب الاتحاد.

وقال محرز، بحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية: “أعتقد أن البريميرليج هو الدوري الأفضل في العالم بالنسبة لي، بطبيعة الحال لم ألعب في كل الدوريات، ولكني أحبه. خوض 200 مباراة هو إنجاز مذهل، ولكني أرغب في خوض 200 أو 300 مباراة أخرى”.

وأضاف: “وقتي في البريميرليج كان جيدًا للغاية، توجت بالألقاب، وسجلت بعض الأهداف، استمتعت كثيرًا بالتواجد به وخوض المباريات بالأجواء الخاصة بها سواء على ملعبنا أو خارجه، أرغب في المواصلة حتى الاعتزال”.

وتابع: “لم نكن جيدين بما يكفي الموسم الماضي للفوز (بالدوري)، والآن نعرف ما يمكننا تطويره للفوز باللقب في نهاية الموسم، أعتقد أننا نملك قائمة جيدة للغاية وفريقا مميزا، والأمر يتعلق بثبات المستوى والتركيز”.

وتطرق محرز للحديث عن فريقه السابق ليستر سيتي: “أنظر إلى الوراء للحظات لا تصدق، كل ما حققناه كمجموعة من اللاعبين والنادي كان مذهلًا، عشت العديد من اللحظات الجيدة هناك، ستكون مباراة صعبة، الفريقان كانا رائعان الموسم الماضي ويملكان لاعبين جيدين، لا أعرف كيف سيلعبون، ولكن ستكون مواجهة صعبة”.