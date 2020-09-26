مصر – نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، ما تردد بشأن تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 20%، بالتزامن مع اتخاذ السفن مسارات بديلة.

وأوضح المركز أنه تواصل مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 20% بالتزامن مع اتخاذ السفن مسارات بديلة.

وأكدت الهيئة ارتفاع إيرادات القناة لتصل لـ467.8 مليون دولار خلال أغسطس 2020، مقارنة بـ440.1 مليون دولار خلال شهر يوليو2020، بزيادة بلغت 27.7 مليون دولار، مشددة على أن مسار القناة سيظل المسار الأقصر والأكثر أمنا للربط بين الشرق والغرب.

وفي السياق ذاته، ارتفعت حركة الملاحة بقناة السويس بنسبة 4.7%، لتصل إلى 9545 سفينة خلال النصف الأول من 2020، مقارنة بـ 9114 سفينة خلال نفس الفترة من عام 2019، كما وصلت إيرادات القناة إلى 5.7 مليار دولار عام 2019/2020.

المصدر: وسائل إعلام مصرية