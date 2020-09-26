روسيا – تقول الدكتورة يلينا سميرنوفا، أخصائية أمراض القولون والأورام، على الرغم من أن الحليب ومنتجاته مواد غذائية مفيدة للصحة، إلا أنه يضر بصحة البعض.

وتشير الخبيرة، إلى أن الحليب، مادة غذائية مفيدة للجسم، لأنه يحتوي على البروتين والكالسيوم والفوسفور ودهون الحليب الضرورية لجدران الخلايا والأوعية الدموية.

ووفقا لها، يجب على بعض الأشخاص الامتناع عن تناول الحليب ومنتجاته.لسببين: نقص أو عدم وجود إنزيم اللاكتاز اللازم لهضم سكر اللاكتوز والسبب الثاني الحساسية من بروتين الحليب.

وتقول، “كيف نفهم وجود نقص اللاكتاز؟ القاعدة هي أن سكر الحليب “اللاكتوز” يعالج بواسطة إنزيم “اللاكتاز”. ولكن عند نقص هذا الإنزيم لا تتم معالجة سكر اللاكتوزن ويصل إلى القولون حيث تأكله البكتيريا المعوية، ما ينتج عنه كمية كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون والماء وحمض اللبنيك، التي تسبب انتفاخ الأمعاء”.

وتضيف الدكتورة، يؤدي تناول الحليب في هذه الحالة، إلى انتفاخ البطن والإسهال. ويمكن أن تسبب الأجبان والقشطة ومنتجات الألبان المخمرة الأخرى نفس الأعراض.

وتقول، “توجد في اللبن (خاصة بعد يومين من تخميره) بروتينات تمت معالجتها وعمليا لا يوجد سكر اللاكتوز، لذلك هذا اللبن لا يسبب اي مشكلة. ولكن لا ينبغي تناوله عند وجود التهاب المعدة الحاد والتهاب الأمعاء الدقيقة. واللبن الطازج له تأثير ملين، في حين يمكن أن يسبب الإمساك، إذا مضى على تخميره 2-3 أيام “.

المصدر: نوفوستي