“وحش” رفع الأثقال يخسر 38 كيلوغراما في شهرين من أجل “صراع الجبابرة” (صور)

“وحش” رفع الأثقال يخسر 38 كيلوغراما في شهرين من أجل “صراع الجبابرة” (صور)

إنجلترا – تمكن البريطاني إيدي هول، وهو أول رجل في العالم يرفع نصف طن أثقالا، من خسارة أكثر من 38 كغ خلال شهرين على الرغم من تناوله 7 آلاف سعرة حرارية يوميا.

ويخضع هول، الملقب بـ “الوحش”، لجدول تدريبي قاس استعدادا لنزال ملاكمة تاريخي في مدينة لاس فيغاس الأمريكية يجمعه مع الممثل الآيسلندي هافثور بيورنسون المعروف بتجسيد شخصية غريغور كليغان “الجبل” في المسلسل الشهير “صراع العروش” Game of Thrones في سبتمبر العام المقبل.

وكرس هول بطل العالم السابق في رفع الأثقال نفسه لتعلم الفن النبيل داخل حلبات الملاكمة جنبا إلى جنب مع تمارين الكارديو والسباحة اليومية الشاقة.

ويصل عدد السعرات الحرارية التي يتطلبها النظام الغذائي للرياضي البالغ 32 عاما إلى 7 آلاف سعرة حرارية في اليوم وهو ما يقرب من ثلاثة أضعاف الكمية الموصى بها للرجل البالغ.

وتشمل وجباته الست، الدجاج والأرز والخضروات والشوكولاتة والغرانولا والبطاطا المشوية وعدد قليل من الوجبات الخفيفة لمواجهة النظام القاسي.

وقال الفائز بجائزة أقوى رجل في العالم لعام 2017: “نظرا لحجمي وكثافة برنامج التدريب الخاص بي ، يجب أن آكل كثيرا”.

وتابع:”أستهلك حاليا حوالي 7 آلاف سعرة حرارية يوميا، وتحتوي على مجموعة متنوعة من البروتينات والكربوهيدرات والخضروات، لا يستغرق تناول الكثير من الطعام وقتا طويلا فحسب ، بل يتطلب أيضا الكثير من التخطيط والجهد”.

أحد أسلحة إيدي السرية هو مكمل غذائي تقدمه شركة متخصصة بتكنولوجيا الغذاء، والتي تزوده بما يصل إلى 21 من الفيتامينات والمغذيات المستهدفة.

ويعتقد مدربو هول أن تقدمه في الملاكمة سيؤهله مستقبلا لمواجهة نجوم الوزن الثقيل بهذه الرياضة كالبريطانيين تايسون فيوري وأنطوني جوشوا في الوقت الذي سيواجه فيه بيورنسون.

وسجل الممثل الآيسلندي بيورنسون رقما قياسيا عالميا في رفع الأثقال في مايو الماضي عندما رفع وزنا بلغ 501 كيلوغرام في آيسلندا، ليكسر الرقم القياسي السابق الذي سجله البريطاني هول عام 2016 عندما أصبح أول رجل يرفع 500 كيلوغرام.

المصدر: thesun