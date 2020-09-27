إيران – قدمت إدارة استقلال طهران شكوى رسمية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ضد الحكم العماني أحمد الكاف، بسبب الأخطاء التي ارتكبها خلال مباراة الفريق أمام باختاكور، بحسب تعبيرهم، ضمن الدور ثمن النهائي من البطولة.



وكتب الحساب الرسمي للفريق الإيراني، الأحد: “بسبب الأداء الغريب والخاطئ ل‍أحمد الكاف حكم مباراة الاستقلال وبختاكور، قرر النادي فور انتهاء االمباراة ووفقًا للجدول الذي أعلنه الاتحاد الآسيوي، تقديم شكوى رسمية وتسليمها إلى مراقب المباراة”.

يذكر أن الاستقلال خسر مباراته أمام باختاكور الأوزبكي بهدف مقابل هدفين، ليصعد الأخير إلى ربع نهائي البطولة القارية.

وكالات