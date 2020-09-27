عمان – وقع الأردن والعراق، الأحد، عقدا لربط شبكة الكهرباء بين البلدين، وفق ما نقلته، الأحد، وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).

وبموجب العقد الذي جرى بواسطة الاتصال المرئي، فإن الأردن سيزود العراق في المرحلة الأولى من المشروع بـ 1000 جيجاوات ساعة سنويا، بعد استكمال شبكة الربط بين البلدين، وتتبعها مرحله ثانية تتيح للجانبين رفع قدرة تبادل الطاقة الكهربائية.

وسيبدأ تزويد العراق بالطاقة الكهربائية، بعد الانتهاء من إنشاء محطة تحويل الريشة الجديدة بالأردن، وخط الربط الكهربائي الذي يربط بمحطة تحويل القائم في العراق، بطول حوالي 300 كم.

وسيتم الانتهاء من هذه الأعمال خلال 26 شهراً من تاريخ توقيع العقد.

ويعاني العراق من فجوة في إنتاج الطاقة الكهربائية، مقارنة مع الاستهلاك الفعلي، البالغ أزيد من 23 ألف ميغاواط، مقارنة مع إنتاج بلغ خلال وقت سابق من العام الجاري 19 ألفا.

والشهر الماضي، وقعت السعودية مذكرة تفاهم لمشروع الربط الكهربائي مع الأردن، بهدف تبادل فائض الطاقة في أوقات الذورة بين البلدين على مدار العام.

والأردن، بلد مستورد لمصادر الطاقة (لإنتاج الكهرباء والوقود بأنواعه)، بإجمالي فاتورة واردات سنوية تتجاوز 3.5 مليارات دولار، بحسب بيانات مركز الإحصاء (حكومي).

وفي تصريحات صحفية سابقة، قالت وزيرة الطاقة الأردنية هالة زواتي، إن المملكة تعتزم توليد نصف الطاقة الكهربائية من مصادر محلية خلال عشر سنوات مقبلة.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قال البنك الدولي، إن قدرات الربط الكهربائي بين بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تتجاوز 5.2 بالمئة من إجمالي قدراتها لتوليد الكهرباء.

وبيّن أنه “لدى بلدان المنطقة نحو 300 غيغاواط من القدرات المركّبة لتوليد الكهرباء، إلا أن قدرات الربط البيني المتاحة لنقل الكهرباء عبر الحدود لا تتجاوز 15.8 غيغاواط، بما يعادل 5.2 بالمئة فقط”.

الأناضول