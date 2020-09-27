ليبيا – عقد رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني أمس السبت اجتماعًا موسّعًا بقطاعي النفط والكهرباء، وذلك لبحث تداعيات الأزمة وأسبابها ووضع حلول جذرية لها، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات عبدالسلام البدري، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط بنغازي المبروك سلطان، ورئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة فخري المسماري.

الثني قال بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية إنه جاء للاستماع من المسؤولين في قطاعي النفط والكهرباء عن المشاكل الحقيقية وراء الأزمة، ما إذا كانت لأسباب فنية أم لنقص المحروقات من الوقود الخفيف والغاز.

وأضاف: “استبشرنا خيرًا في الأيام الماضية، وبدأت الأمور تعود للمربع الأول ذاته، وأصبحت ساعات الإطفاء تصل إلى 15 ساعة” ،مؤكّدًا أن الحكومة لا بد أن تكون في مستوى المسؤولية ولا بد أن يعرف المواطن حقيقة الأمر.

وشدّد على أنّ الصراحة وإن كانت مرة إلا أنها الأفضل، وأنّ المواطن يعلم أنه ليست هناك إمكانيات أكثر مما هو موجود، قائلًا: “لا داع للمسكّنات”، موضّحًا أنّ الكهرباء هي الحياة الآن، محمّلًا مجلس النواب مسؤولياته للتنسيق مع المحافظ لتخصيص مبلغ لحلّ الاختناق في هذه المرحلة.

وتابع: “طيلة السنوات الخمس الماضية لم تكن هناك أزمة في الكهرباء، وأزمة الشهر الماضي أزمة غير مسبوقة”، لافتًا إلى أنّ مصلحة المواطن هي الأساس وأّن تصفية الحسابات ليس وقتها.

وكشف رئيس الحكومة عن الاجتماع الذي عقد مؤخّرًا في القبة برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وبحضور رؤساء اللجان في المجلس والمحافظ، إضافة إلى أعضاء الحكومة.

وأردف: “إنّ الاجتماع خلص إلى الاتفاق على استجلاب 4 بواخر نفط من الخارج على وجه السرعة وبشكل عاجل، وتخصيص القيمة المالية المطلوبة لذلك، فضلًا عن الاتفاق على تشكيل لجنة من مجلس النواب لمتابعة الحالة ودراستها، مؤكّدًا أنّ تلك الاتفاقيات لم يُنفّذ منها شيء حتى الآن على أرض الواقع”.

وأضاف: “مجلس النواب لم يتّخذ الخطوات العملية التي تضع الأمور في نصابها حتى الآن، وعلى الجميع أن يعرف ذلك”.

ومن جهته، قال البدري: إن المشكلة تكمن في توفّر الوقود من عدمه، موضّحًا أنّ مشكلة نقص الوقود الخفيف (الديزل) لا تؤثّر فقط في الكهرباء، وإنما في جميع مناحي الحياة.

وأضاف: “لا مبرّر لدولة مثل ليبيا صاحبة ثالث أكبر احتياطي من النفط في العالم وليس لديها وقود خفيف”، كاشفًا أنّ أطراف كثيرة تسببت في هذا الموضوع.

ونوّه إلى أنّ محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري أكّد خلال الاجتماع مع مجلس النواب استعداده لسداد أيّ مبلغ لجلب كميات إضافية من الوقود لمعالجة الأزمة، وأنّ مجلس النواب لم يعتمد مسوّدة قرار لجنة الأزمة المشتركة.

واعتبر أنّ المركزية سبب هذه المشاكل، مؤكّدًا وجود نظرية المؤامرة لكون المصافي النفطية توقّفت بقرار سياسي، ما تسبّب في توقف التكرير النفطي، لافتًا إلى أنّ الحكومة لم تقصّر، وأنّ على مجلس النواب تحمّل مسؤولياته في حثّ المعنيين على تنفيذ مهامهم المنوطة بهم.

ورأى أنّ هناك ظلمًا يقع على الحكومة وأنّ غيرها يرتكب الذنب وهي تتحمل المسؤولية أمام الرأي العام وهذا غير صحيح.

ومن جانبه، قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط: إنّ الكميات التي تحيلها شركات المؤسسة هي ذاتها التي كانت تحيلها في الأعوام الماضية، وهذا يبين أنّ هناك خللًا فنيًا آخر في قطاع الكهرباء متعلق بعدم إجراء العمرات لمحطات التوليد.

وبدوره، أوضح المسماري أنّ 600 ميجاوات إضافية دخلت على الشبكة ما يعني زيادة الاحتياج لوقود إضافي.

وتحدّث مسؤول التوريدات في شركة البريقة عن تنقيص الكمية المخصّصة لمناطق شرق ليبيا من الوقود الخفيف، بسبب وزارة المالية بحكومة الوفاق غير الدستورية ومصرف ليبيا المركزي الموازي.

وقال: “إنّ خمس شحنات من أصل 22 شحنة هي التي وافقوا على توريدها على مستوى ليبيا”،مشيراً إلى أنّ شحنتين فقط للمنطقة الشرقية وشحنتين لطرابلس والزاوية، وشحنة واحدة لمصراتة. لافتًا إلى أنّ المشكلة مستمرة حتى في شهر أكتوبر القادم بسبب خفض الشحنات وتوقف المصافي.

ولفت إلى أنّ حصّة المنطقة الجنوبية حرمت منها المنطقة وباتت تتحمّل أعباءها المنطقة الشرقية دون إضافة هذه الكميات إليها، مشدّدًا على عدم التقصير في تزويد الشركة العامة للكهرباء بالوقود الخفيف وفقًا لموعد الوصول.

وضمّ الاجتماع كلًا من: “رئيس قسم الوقود بالشركة العامة للكهرباء محمد بوجازية، ومدير إدارة توليد محطة شمال بنغازي عبدالعزيز الدرسي، وعضو لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط لشؤون للعمليات والموارد البشرية فرج الجعيدي، ومدير عام المنطقتين الشرقية والوسطى في الشركة علي الشلطامي، ومدير إدارة نقل وتزويدات الغاز في شركة سرت فرج القطعاني”.