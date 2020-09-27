ليبيا – قال نائب رئيس المجلس الأعلى للقبائل الليبية السنوسي الحليق إنّ الميليشيات المسلّحة أجسام غير شرعية وغير مسؤولة نتجت بسبب الحروب التي مرّت على البلاد خلال السنوات العشر الماضية، موضّحًا أنّ الميليشيات تتناحر من أجل مصالحها الشخصية فقط.

الحليق وفي تصريحات خاصّة لصحيفة “الاتحاد” اليوم الأحد بيّن أنّ حلّ الأزمة لن يكون إلا بالجلوس على طاولة المفاوضات لإنقاذ البلاد، متهمًا الأمم المتّحدة بمحاولة ممارسة الوصاية على الليبيين.

ولفت إلى أنّ القبائل هي التي يجب أن تختار ممثليها في الحوار السياسي المزمع عقده في جنيف، متحفّظًا على دعوة بعض الشخصيات التي ليس لها أي تأثير في البلاد.

وشدّد الحليق على ضرورة أن يكون هناك معيار حقيقي وأسس واضحة للاختيار بواسطة الأمم المتّحدة على أرض الواقع والتواصل مع المؤثرين، موضّحًا أنّ سيطرة بعض الأطراف على السلاح دون إشراكها في الحوار يصعّب مهمة حلّ الأزمة، ومشيرًا إلى أهمية مشاركة أكبر لأنصار النظام السابق في الحوار السياسي بجنيف.