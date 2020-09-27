ليبيا – ترأس وزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالهادي الحويج اجتماعًا تمهيديًا للإعدادِ لمؤتمرِ سرت الثاني الذي سيُعقد في مدينة سرت في 10-10-2020.

الخارجية الليبية دعت لهذا الاجتماع المهم -وفقًا للمكتب الإعلامي التابع لها- أعيانَ القبائل ومشائخَها من مختلف مناطق ليبيا، و رجالَ الدين ، و أعضاءَ مؤسسات المجتمع المدني، إضافة الى نخبةٍ من الحقوقيين والمحامين وأساتذةِ الجامعات، وحضورٍ مميزٍ للمرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصّة، كما حضر الاجتماع ممثّلون عن ضحايا الحرب وأولياء الدم والجرحى.

ورحب الحويج بالحضور معربًا عن سعادته بتلبيتهم الدعوة لحضور هذا الاجتماع، الشيء الذي يعكس جدّيتهم في طي صفحة المعاناة بكل مافيها من آلامٍ وفرقةٍ ومآسٍ، والمساهمة الصادقة في تعبيد طريق الصلح ورفع رايات السلام، الذي يعدُّ أساسًا لإنجاح أعمال مؤتمر سرت الثاني.

وساد الاجتماعَ أجواءٌ من النقاش الجادّ الموضوعي بعد أن اطّلع الحضور على وثيقة المؤتمر وأعطيت الكلمات للحاضرين والتي ركّزت غالبيتها على أهم النقاط التي تساعد في إنجاح هذا الحدث الوطني التاريخي المتمثّلِ في مؤتمر سرت الثاني، مشدّدين على ضرورة الخروج بتوصياتٍ تنفيذية من المؤتمر، الشيء الذي عكس أعلى درجات الجدّية عند الحاضرين لكي يصدر عن المؤتمر ما ينقذ الوطن والشعب الليبي من هذا الوضع المأساوي، والانطلاق في رحلة بناء دولة القانون والمؤسسات، دولة لا غالب ولا مغلوب.