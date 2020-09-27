ليبيا – كشف عضو مجلس الدولة الاستشاري عبد السلام الصفراني القيادي بجماعة الإخوان المسلمين أنّ الجولة الجديدة لطرفي الحوار السياسي مخصّصة لمسار المناصب السيادية فقط، وليس لها علاقة ببحث المسار التنفيذي أي “تشكيل حكومة جديدة”.

الصفراني أكّد في تصريح لموقع “عربي21” القطري على أنّ المسار التنفيذي من المقرّر حتى الآن أنه سيناقش في اجتماعات سويسرا، مشيرًا إلى أنّ حضور رئيسي المجلسين لم يتم تأكيده حتى لحظة التعليق.

يشار إلى أنّ الطرفين عقدا مطلع الشهر الجاري جولة مشاورات اتّفقا خلالها على وضع معايير واضحة تهدف للقضاء على الفساد وإهدار المال العام وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي، وذلك لتميهد الطريق لإتمام عملية التسوية السياسية الشاملة في كامل ليبيا.