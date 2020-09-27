المغرب – أكد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن العالم يشهد جملة من الأزمات لم يفرزها فيروس كورونا، داعيا إلى تجاوزها.

وقال العثماني في كلمته المصورة، بمناسبة الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه “حان الوقت لإصلاح منظومة الأمم المتحدة وجعلها أكثر تكيفا مع المتغيرات ومواكبتها”.

وأضاف: “ندعو المؤسسات الدولية لخفض ديون الدول الإفريقية لتتمكن من مواجهة كورونا”.

وتطرق العثماني إلى الأزمة الليبية، قائلا: “لا حل للأزمة الليبية سوى الحل السياسي بعيدا عن التدخلات الخارجية”.

وأشار إلى أن بلاده ستنظم مع فرنسا بالتعاون مع الأمم المتحدة المؤتمر الوزاري الثاني لحفظ السلام في المجال الفرنكوفوني.

وشدد على التزام المغرب بالمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة لحفظ السلام والتسوية السلمية للنزاعات واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.

وفي القضية الفلسطينية، قال: “إن الإخفاق في القضية الفلسطينية، وإعادة إطلاق عملية السلام في الشرق الأوسط يشكل مصدر قلق عميق للملكة المغربية، فلا سلام عادل ودائم دون أن يتمكن الشعب الفلسطيني من حقه المشروع في إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشريف”.

وأضاف: “يرفض المغرب رفضا قاطعا جميع الإجراءات الأحادية للسلطات الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء في الضفة الغربية أو القدس الشريف، وهي إجراءات ستعمق التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة”.

المصدر: RT