العراق – أكد وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، اليوم الأحد، أن بلاده قطعت شوطا في استثمار الغاز المصاحب.

وقال في بيان صحفي، إن “الوزارة حريصة على الإسراع بتنفيذ مشاريع استثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية، وتحويل الغاز الذي يحرق إلى طاقة مفيدة تغطي جزءا كبيرا من احتياجاتنا المحلية”.

وأضاف، أن “الوزارة تضع في أولوياتها الإسراع في تنفيذ مشاريع استثمار الغاز من خلال الاعتماد على الجهد الوطني بالتعاون مع الشركات العالمية الرصينة وصولا إلى الأهداف المخطط لها”.

وأشار وزير النفط العراقي إلى أن “الوزارة قد قطعت شوطا مهما في هذا الإطار وتعمل الآن على تنفيذ ما تبقى من خططها بهذا الشأن، وهي عازمة على تذليل جميع المعوقات والصعوبات والتحديات التي تعترض تنفيذ بعض المشاريع من خلال توفير الدعم المالي والاستثماري”.

المصدر: RT