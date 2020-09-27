وذكرت التطبيعية في بيان ان “الاتحاد الاوزبكي لكرة القدم وافق على طلب الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي للعبة على خوض مباراة ودية بين المنتخبين في السابع عشر من تشرين الثاني المقبل ، وذلك ضمن تحضيرات المنتخبين للتصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين”.واوضحت ان “المباراة مع منتخب اوزبكستان ستقام في دولة الامارات العربية المتحدة، على أن يتم تحديد الملعب وتوقيت المباراة في وقت لاحق”.

وسيخوض أسود الرافدين مباراتين وديتين ضمن أيام الفيفا دي خلال نوفمبر المقبل، حيث سيلتقي منتخب عُمان بالثالث عشر من الشهر نفسه، فيما سيلاعب منتخب أوزبكستان في السابع عشر.