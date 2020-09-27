ليبيا – قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب إنّ الممثّلة الخاصّة للأمين العام بالإنابة في ليبيا لا تقول الحقيقة حول ما يجري غرب البلاد.

الميهوب وفي تصريحات خاصّة لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية اليوم الأحد اتّهم البعثة بالتغاضي عن عمليات نقل المرتزقة والأسلحة والاستعمار التركي الموجود على الأرض غرب ليبيا.

وأضاف: “الأمم المتّحدة تعمل على إطالة أمد الفوضى في البلاد”، مؤكّدًا أنّ الجيش التزم بالاتفاق على التراجع إلى سرت والجفرة ووقف إطلاق النار ، إلّا أنّ الميليشيات والمرتزقة لم يلتزموا به.

رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي شدّد على أنّ طرد المرتزقة وحلّ الميليشيات المسلّحة لن يتمّ إلا بقوّة السلاح.