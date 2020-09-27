الولايات المتحدة – صرح المدير الإقليمي لمديرية الكوادر في ” إيرباص” دونالد فراتي، إن الشركة تدرس تقليص ساعات العمل في مصانعها في فرنسا، لتجنب تسريح العمال بسبب تراجع الإنتاج على خلفية وباء كورونا.

وذكرت الوكالة أنه سيتم عقد المجلس، الذي سيقرر خطة التقليص في 15 أكتوبر. وإذا تم التوصل إلى اتفاق مع الموظفين، فإن التغييرات ستدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2021.

ومن المفترض أن يتم تخفيض ساعات العمل في مصانع الشركة، خلال العامين المقبلين. وبهذا الشكل، ستحاول إيرباص الاحتفاظ بالموظفين المؤهلين في الوضع القائم حاليا.

وأضاف فراتي: “احتمالات استمرار أنشطتنا غامضة للغاية”. ووفقا له، أعرب أكثر من 3.5 ألف عامل في فرنسا بالفعل عن رغبتهم في الاستقالة، وترتبط معظم هذه الحالات بالإجراءات التي اتخذتها السلطات تجاه المتقدمين في السن.

في أوائل يوليو، وبسبب الأزمة، أعلن “كونسورتيوم إيرباص”، عن خطط لتقليص 15 ألف وظيفة في مؤسساته في العالم، منها 5 آلاف في فرنسا.

المصدر: تاس