روسيا – فاز الفنلندي فالتيري بوتاس سائق مرسيدس بسباق جائزة روسيا الكبرى الجولة العاشرة من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات على حلبة سوتشي الأحد.

وفاز بوتاس بعد فرض عقوبتي تأخير على زميله البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم ومتصدر الترتيب العام بسبب ارتكابه مخالفة قبل انطلاق السباق.

وبدأ هاميلتون السباق من المركز الأول وكان يأمل في تحقيق الفوز من أجل معادلة الرقم القياسي العالمي لعدد مرات التتويج في السباقات (91 فوزا) والمسجل منذ عام 2006 باسم الألماني المعتزل مايكل شوماخر لكنه احتل المركز الثالث خلف الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول.

وتبددت آمال هاميلتون في تحقيق الإنجاز عندما عاقبه المشرفون على السباق بعقوبتي تأخير مدة كل منهما خمس ثوان لتدربه على انطلاق السباق خارج المنطقة المحددة خلال توجهه لمكان الانطلاق.

ولا يزال هاميلتون ينفرد وبكل جدارة بصدارة قائمة السائقين متقدما بفارق 44 نقطة على بوتاس قبل آخر سبعة سباقات من الموسم.

وبفوز بوتاس عزز مرسيدس هيمنته على سباق الجائزة الكبرى الروسي بفوزه بجميع السباقات منذ انطلاق الحدث على حلبة سوتشي في 2014.

المصدر: “رويترز”