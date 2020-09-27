ألمانيا – أعلن اتحاد الصلب العالمي، امس انخفاض إنتاج الصلب الخام العالمي خلال الثمانية أشهر الأولى من 2020 بنسبة 4.2 بالمئة على أساس سنوي، وسط تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.

وأوضح التقرير الشهري للاتحاد، أن إنتاج الصلب العالمي سجل 1187 مليونا و806 آلاف طن خلال الفترة المذكورة، مقارنة مع 1239 مليونا و943 ألف طن بالفترة المماثلة من 2019.

وسجل إنتاج الصلب الخام في الصين (أكبر منتج ومستهلك للصلب في العالم) ارتفاعا ملحوظا بنسبة 3.7 بالمئة خلال الفترة إلى 688.889 مليون طن، مقابل 664.582 مليون طن خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وحسب البيان، جاءت الهند بالمرتبة الثانية بحجم إنتاج 61.111 مليون طن، بتراجع سنوي نسبته 18.8 بالمئة.

وحلت اليابان بالمرتبة الثالثة بإنتاج 54.720 مليون طن بتراجع سنوي 19 بالمئة، ثم الولايات المتحدة بنحو 47.41 مليون طنا بانخفاض 19.8 بالمئة.

وجاءت روسيا بالمرتبة الخامسة بحجم إنتاج 46.604 مليون طن بنسبة تراجع 3.3 بالمئة، ثم كوريا الجنوبية بنحو 43.818 مليون طن بانخفاض سنوي 8.6 بالمئة.

وحلت ألمانيا بالمرتبة الأولى أوروبيا والسابعة عالميا بإنتاج 22.71 مليون طن، مسجلة تراجعا سنويا بنحو 16.5 بالمئة.

فيما جاءت تركيا بالمرتبة الثامنة عالميا بحجم إنتاج 22.67 مليون طن، مقابل 22.545 مليون طن بنمو سنوي 0.6 بالمئة.

وأظهرت البيانات أن تركيا جاءت ضمن 9 دول حققت نموا بإنتاج الصلب خلال فترة الثمانية أشهر، من 64 دولة التي يرصدها التقرير، في المقابل سجلت 56 دولة انخفاضا بالإنتاج بسبب تداعيات كورونا.

وسجل إنتاج تركيا للصلب ارتفاعا بنسبة 22.9 بالمئة خلال أغسطس على أساس سنوي، إلى 3.23 ملايين طن، مقارنة مع 2.63 مليون طن بالشهر المماثل من العام الماضي.

وتأثر إنتاج الصلب حول العالم نتيجة توقف الأنشطة التجارية وتعطل صناعات كثيرة بسبب إصابات فيروس كورونا التي تتجاوز 32 مليون إصابة حول العالم حتى الآن، منها أكثر من 7 ملايين حالة نشطة وسط مخاوف قوية بشأن تجدد موجة ثانية للجائحة.

والاتحاد العالمي للصلب من أكبر جمعيات الصناعة وأكثرها ديناميكية في العالم. وينتج أعضاؤه ما يقرب من 85 بالمئة من إنتاج الصلب في العالم.

المصدر : وكالات