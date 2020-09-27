سيطر وست بروميتش على الشوط الأول بأكمله، ونتج عن ذلك تسجيله ثلاثة أهداف عن طريق كل من كالوم روبينسون في الدقيقتين 4 و25 وكايل بارتي في الدقيقة 27.

واستعاد تشيلسي توازنه في الشوط الثاني، وسجل هدفين من خلال ماسون مونت وكالوم هودسون أودوي في الدقيقتين 55 و70.

وكانت المباراة في طريقها للانتهاء لصالح أصحاب الأرض، قبل أن يسجل تامي أبراهام هدف تعادل تشيلسي في الدقيقة 93.

بتلك النتيجة، حصل كل فريق على نقطة واحدة، حيث أصبح رصيد تشيلسي 4 نقاط في المركز السادس، بينما أصبح رصيد وست بروميتش ألبيون نقطة واحدة في المركز الخامس عشر.