وقالت الوزارة في بيان لها “التقى وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي بالسفير الكرواتي في بغداد إيفان يورتش وتم بحث تطوير العلاقات الثنائية فيما يخص المجالات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني”.

وأكد الخفاجي، بحسب البيان، “على عمق العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين سيما في مجالات الثروة الحيوانية والتبادل السلعي للمنتجات الزراعية وبما يعود بالفائدة للجانبين”، واصفا اللقاء بـ “المثمر والذي يهدف إلى تطوير الزراعة ودعم الاقتصاد الوطني، من خلال الانفتاح على العالم المتطور زراعيا”.

ووافق الخفاجي على النظر، “باتفاقات ثنائية تعقد بالتعاون مع دائرة البيطرة وحسب الضوابط والشهادات الصحية الخاصة باستيراد اللحوم الحمراء والحيوانات الحية مثل العجول، وذلك بعد عرض قدمه السيد يورتش لتفعيل مذكرات التفاهم السابقة بين البلدين الصديقين والارتقاء بمستوى العمل الزراعي والبحوث العلمية الهادفة إلى تحسين الطرق الإنتاجية وتربية وتنمية الثروة الحيوانية، وايضا على دعوة يورتش لزيارة كرواتيا وتبادل وجهات النظر الخاصة بالعمل الزراعي، سيما تربية الماشية وإنتاج اللحوم”.