ليبيا – قال رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني إنّ الوضع في ليبيا ما زال يتأزّم ويتدهور بفعل التدخّل الأجنبي.

العثماتي وفي كلمة بلاده أمام الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتّحدة المنعقدة في المقرّ الدائم للمنظمة بنيويورك الأمريكية وفقًا لما نقلته وكالة “الأناضول” التركية أمس السبت، أضاف أنّه لا يمكن أن يكون حلُّ للأزمة الليبية إلا سياسيًا، ومن الليبيين أنفسهم بعيدًا عن التدخّلات والأجندات الخارجية.

وأشار إلى التزام بلاده بتوفير إطار محايد للحوار بين الأطراف الليبية، لافتًا إلى احتضان المغرب قبل أيام للقاءات بين مجلس الدولة الاستشاري ومجلس النواب.