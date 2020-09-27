ليبيا – استبعد عضو مجلس النواب المقاطع محمد راشد أن يصل مجلسا النواب والدولة إلى نتائج ملموسة وأن تحضر الشخصيات المذكورة (المشري وصالح) للتوقيع على الاتفاق؛ لأنّ حضورهما يتنافى مع تصريحاتهم الأخيرة وكون اللقاء ما زال مبدئيًا.

راشد قال في تصريح لموقع “عربي21″ القطري:”المجلسان لا يملكان قانونية تشكيل حكومة أو مجلس رئاسي ولا حتى التطرّق لها؛ لأنّ لذلك قاعدة وآلية موجودة بالاتفاق السياسي لا يمكن تجاوزها، سواء في هكذا لقاء أو حتى لقاء جنيف المرتقب”.

وأضاف: “حتى لو التقى عقيلة والمشري فلن يمثل ذلك الكثير كونهما ليسا أهمّ الأطراف واقعيًا وقانونيًا”، بحسب تصريحاته.