راموس يدخل تاريخ الليغا.. ويقود الريال إلى أول انتصار في المسابقة

راموس يدخل تاريخ الليغا.. ويقود الريال إلى أول انتصار في المسابقة

إسبانيا – أحرز ريال مدريد حامل لقب الليغا أول فوز له هذا الموسم، بالفوز على ريال بيتيس بنتيجة (3-2) امس ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وسجل لريال مدريد فالفيردي في الدقيقة 14، وإيمرسون لاعب بيتيس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 48، وراموس من ركلة جزاء في الدقيقة 82، بينما سجل لبيتيس عيسى ماندي وكارفاليو في الدقيقتين (35 و37) على الترتيب.

وأصبح راموس ثالث لاعب في تاريخ الدوري الإسباني يسجل في 17 موسما متتاليا، بعد لاعب أتلتيكو مدريد أغوستين غاينزا (19 موسما بين 1940 و1959)، ولاعب ريال مدريد السابق كارلو ألونسو (17 موسما بين 1971 و1988).

وغاب البلجيكي إدين هازار عن تشكيلة ريال مدريد على الرغم من استئنافه التدريبات، لكن يبدو أن مدرب الفريق الفرنسي زين الدين زيدان فضل إراحته لأسبوع جديد للتأكد من جاهزيته بشكل كامل خوفا من تجدد إصابته.

وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 4 نقاط في المركز السادس، بينما يتجمد رصيد ريال بيتيس عند 6 نقاط في المركز الثاني.

المصدر: “وكالات”