روسيا – صرح رئيس المركز الروسي لتدريب رواد الفضاء، بافيل فلاسوف ان أفراد طاقم البعثة الفضائية الجديدة الذين سينطلقون يوم 14 أكتوبر إلى المحطة الفضائية الدولية سيجرون 55 تجربة علمية.

وستجري 4 تجارب منها لأول مرة على متن المحطة الفضائية وتهدف اثنتان منها إلى دراسة تأثير الفضاء الكوني على جسم ذباب الفاكهة ..

وقال إن عدد التجارب العلمية التي ستجرى على متن المحطة بلغ 55 تجربة، بما فيها 3 تجارب ستنفذ أوتوماتيكيا. أما بقية التجارب فستجرى بمشاركة رواد الفضاء الروس.

وأبرز، فلاسوف، تجربتين بيولوجيتين على ذباب الفاكهة القابلة للتكاثر السريع حيث سيدرس رواد الفضاء تأثير ظروف الفضاء الكوني على خلاياها المجهرية.

وقال إن أفراد البعثة الفضائية السابقة سيعيدون الذباب إلى الأرض. وأضاف أن هناك تجربتين جديدتين ستجريان بغية دراسة خصوصيات عملية تحول سبائك الألومينيوم الصلبة إلى سوائل في ظروف انعدام الوزن.

وأعاد رئيس مركز تدريب رواد الفضاء إلى الأذهان أن أفراد البعثة الروسية الجديدة سيخرجون مرتين إلى الفضاء المكشوف حيث سينفذون مهام مختلفة.

يذكر أن البعثة الفضائية الجديدة سيطلقها من مطار “بايكونور” الفضائي إلى المحطة الفضائية يوم 14 أكتوبر المقبل صاروخ “سويوز 2 – 1 آ” على متن مركبة ” سويوز إم إس – 17″.

وتضم البعثة الجديدة الروسيين، سيرغي ريجيكوف وسيرغي كود–سفيرتشكوف والأمريكية، كاتلين روبنس.

المصدر: تاس