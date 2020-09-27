كوريا ش – أعلنت كوريا الشمالية أنها ستسلم جثة رجل كوري جنوبي قتلته قواتها، وحذرت جارتها الجنوبية من إرسال أي سفن حربية إلى مياهها الإقليمية.

وحذرت وكالة الأنباء المركزية الكورية في تقرير لها اليوم الأحد، من توترات بحرية أثناء البحث عن مسؤول قتل بنيران الجنود الشمالييين قبل يومين على الحدود.

وبعث الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اعتذارا نادرا يوم الجمعة بعدما أعلن جيش كوريا الجنوبية أن جنودا كوريين شماليين قتلوا الرجل وسكبوا الوقود على جثته وأشعلوا النار فيها بالقرب من الحدود.

ووصفت الوكالة الكورية في تقريرها الأمر بأنه “حالة مروعة ما كان ينبغي أن تحدث”، لكنها حذرت من أن العمليات البحرية الكورية الجنوبية بالقرب من موقع الحادث تهدد بتصعيد التوتر.

المصدر: رويترز