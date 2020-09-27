لذا، على النساء الاهتمام الدائم بهذه القطع، من أجل الحفاظ على نظافتها، لتجنّب فقدان بريقها، مع مرور الوقت.

كندا – الذهب معدن ثمين ومرغوب من النساء، بخاصة المجوهرات الذهب، ومنها القلائد والأساور والخواتم.

يلمّع الذهب، وفق الطرق البسيطة الآتية. 1. يوضع القليل من الماء الدافئ في طبق عميق، ثمّ يُضاف القليل من سائل الجلي، مع بضع قطرات من الأمونيا. تنظّف قطع الذهب، بفرشاة أسنان ناعمة وجديدة وصغيرة الحجم. توضع قطع الذهب بعد ذلك، في ماء فاتر، لشطفها من الأمونيا. تجفّف بقطعة قماش ناعمة، أو بمنديل ورقي.

2. توضع قطع الذهب، في خليط مؤلف من سائل الجلي، والماء الدافئ، وذلك لربع الساعة. تفرك القطع بفرشاة أسنان ناعمة، برفق، فتشطف تحت الماء الجاري الدافئ. تنشف بقماش ناعم، وتترك على فوطة لتجفّ في الهواء.

3. تلمّع قطع الذهب، باستخدام معجون الأسنان، مخلوطًا بالماء، لتكوين عجينة ليّنة تمرّر عليها. ثم، تفرك القطع بفرشاة ناعمة، فتغسل بالماء، وتجفّف بقطعة قماش ناعمة، ثمّ تترك على منشفة لتجف تمامًا.

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4. تلمّع قطع الذهب، عن طريق نقعها في وعاء يحتوي على المشروب الغازي، مخلوطًا مع القليل من الماء، وذلك لعشر دقائق. ثمّ، هي تغسل بالماء الجاري، مع فركها تحت الماء، بفرشاة أسنان ناعمة. تجفف القطع، بمنشفة ناعمة. 5. تلمّع قطع الذهب، باستخدام الماء المغلي، إذ تنقع فيه لخمس دقائق، ثمّ تشطف بالماء الفاتر. تجفّف القطع بقطعة قماش ناعمة، وتترك لتجفّ في الهواء على منشفة ناعمة.

إشارة إلى ضرورة تجنّب المواد الآتية، في تنظيف الذهب: صابون الاستحمام السائل، إذ هو يؤثر في لمعان الذهب، مع ضرورة إزالة الحليّ الذهبية قبل الاستحمام لتجنب تأثير صابون الجسم عليها. الكلور بدوره، يغيّر لون الذهب. يجب نزع الخواتم عند وضع مستحضرات التجميل، فضلًا عن الأساور عند تنظيف المنزل واستخدام المنظفات الكيميائية، كما عند السباحة، فمياه المسابح مخلوطة بالكلور الذي يؤذي الذهب، بالإضافة إلى الماء المالح أيضًا.

يستحسن الاحتفاظ بكل قطعة من الذهب، في كيس قماش صغير، ثم وضعها في صندوق لتجنب احتكاك القطع ببعضها البعض. توضع قطع الذهب في وعاء يحتوي على الماء، والقليل من القهوة المطحونة، والصابون المبشور، على النار حتى يغلي، ثم تدلّك بالمعجون وفرشاة الأسنان، وتغسل بالماء، وتجفف بقطعة من القماش وتعرض للهواء.

تفرك قطع الذهب بالقليل من لبانة الخبز، ثم تدلك بفرشاة أسنان، وتغسل بالماء جيدًا.