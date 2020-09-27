فرنسا – أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن اعتقاده في مقابلة مع صحيفة “لو جورنال دو ديمانش”، نشرت اليوم الأحد، أنه يجب على رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، أن يترك منصبه طوعا.

وقال ماكرون: “هذه أزمة سلطة، وهي سلطة استبدادية لا تقبل منطق الديمقراطية، وتحاول البقاء بالقوة. من الواضح أن لوكاشينكو يجب أن يرحل”.

وأشار ماكرون، أيضا إلى أنه معجب بشجاعة البيلاروسيين المشاركين في الاحتجاجات. وقال الرئيس الفرنسي: “إنهم يدركون مدى المخاطرة التي يتعرضون لها من خلال التظاهر باستمرار في عطلات نهاية الأسبوع، ومع ذلك يواصلون القيام بالاحتجاج، سعيا لبث الحياة في الديمقراطية التي تم قمعها في هذا البلد منذ فترة طويلة”.

وشدد على أن النساء اللواتي شاركن في الاحتجاجات، يستحقن احتراما خاصا.

وتشهد بيلاروس احتجاجات واسعة، يرافقها عنف بين قوات الأمن ومتظاهرين محتجين على النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 9 أغسطس الماضي، وأفضت إلى فوز الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو، الحاكم في البلاد منذ العام 1994، بحصوله على 80% من أصوات الناخبين، بينما حصدت المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا، التي كانت تعتبر منافسه الأساسي في ظل اعتقال السلطات بعض المرشحين الآخرين، حوالي 10% من الأصوات.

المصدر: تاس