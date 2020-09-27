نادين نجيم .. تشكر الله و تكشف ما فعله انفجار بيروت في وجهها

نادين نجيم .. تشكر الله و تكشف ما فعله انفجار بيروت في وجهها

لبنان – شاركت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، صورا تكشف وجهها بعد انفجار مرفأ بيروت الذي تسبب لها في جروح بليغة.

وتوضح الصور التي شاركتها الممثلة اللبنانية عبر حسابها على موقع “إنستغرام” وجود جرح كبير أسفل عينها اليسرى، وذلك نتيجة تطاير زجاج منزلها على وجهها. وقت حدوث الانفجار.

وعلقت نادين عبر منشورها: “لا يوجد فلتر إنه أنا.. شكرا يا رب على كل شيء وأنا ممتنة كتير وإيجابية كتير وبعدني بحب الحياة وكل لحظة بقول نشكر الله لأنه الحياة بعدا قدامنا ولازم نعيشها صح طالما الله كاتب لنا عمر”.

وكانت نادين نجيم قد روت أنها تعرضت لإصابات بالغة بسبب انفجار مرفأ بيروت، وأرفقت ذلك بمقطع فيديو يظهر حجم الدمار الذي تعرض له منزلها.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي