روسيا – أوضح رائد الفضاء الروسي إيفان فاغنر، إنه لا يمكن إجراء عمليات طبية على متن محطة الفضاء الدولية، لأن الطاقم غير مدرب على القيام بذلك، وفي حال الضرورة، ستتم إعادة المريض إلى الأرض.

وأضاف فاغنر، في مقطع فيديو نشر على موقع “يوتيوب”: “فقط في حالات الطوارئ، قد تظهر ضرورة لإجراء عملية طبية عاجلة. وفي هذه الحالة، سيكون هناك نزول إلى الأرض”.

وأكد رائد الفضاء الروسي، أنه لم يقم أي أحد حتى الآن، بإجراء أية عمليات طبية في ظروف انعدام الجاذبية.

وقال: “لسنا أطباء، ولا نملك المؤهلات اللازمة، لإجراء العمليات هنا”.

في الوقت الحالي، يعمل على محطة الفضاء الدولية، رائدا الفضاء الروس أناتولي إيفانيشين وإيفان فاغنر، بالإضافة إلى رائد الفضاء الأمريكي كريستوفر كاسيدي.

المصدر: نوفوستي