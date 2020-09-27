هنريك مخيتاريان: “من حقنا أن نعيش في وطننا دون تهديد”

هنريك مخيتاريان: “من حقنا أن نعيش في وطننا دون تهديد”

إيطاليا – دعا لاعب كرة القدم الأرمني الشهير، هنريك مخيتاريان، لاعب خط الوسط في روما الإيطالي، إلى إنهاء القتال في ستيباناكيرت عاصمة إقليم قره باغ.

وكتب اللاعب البالغ 31 عاما عن تفاقم الوضع عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي: “استيقظت هذا الصباح على أنباء هجوم الجيش الأذربيجاني على قره باغ والذي استهدف السكان المدنيين في ستيباناكيرت والمناطق المحيطة بها”.

وتابع اللاعب الأرمني: “أدعو المجتمع الدولي إلى الوقوف بشكل عاجل والمساعدة في وقف الأعمال العسكرية ضد السلم والأمن الإقليميين”.

مضيفا: “لدينا حق غير قابل للتصرف في العيش في وطننا دون تهديد حقيقي، ولأطفالنا الحق في العيش بسلام وعدم الاختباء في الملاجئ.. أنا دائما مع شعبي”.

وفي صباح اليوم الأحد، اتهم رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشنيان، الجانب الأذربيجاني بشن هجوم على قره باغ، في حين تحدثت باكو عن تعرض أراضيها على خط التماس لقصف أرمني.

وتأتي هذه التطورات بعد شهرين من تصعيد عسكري شهدته المنطقة الحدودية بين أرمينيا وأذربيجان منتصف يوليو الماضي، يتبادل الطرفان الاتهامات بالتسبب فيه.

المصدر: twitter\HenrikhMkh