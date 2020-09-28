إسبانيا – أعرب المدير الفني لنادي برشلونة، الهولندي رونالد كومان، عن سعادته بالفوز الذي حققه أمس الأحد، في المباراة الرسمية الأولى له على رأس الإدارة الفنية للفريق الكتالوني.

وقال كومان بعد المباراة التي قاد فيها برشلونة لتحقيق فوز عريض برباعية نظيفة على فياريال لحساب الجولة الثالثة من الدوري الإسباني: “أنا سعيد بالأداء في الشوط الأول. أربعة أهداف، إيقاع، تغيير المراكز للأمام.. شوط أول رائع، الشوط الثاني لم يكن مثل الأول لكنني واثق من أننا سنحقق الإيقاع الأمثل”.

وأشاد المدرب الهولندي بلاعبه الشاب أنسو فاتي، الذي تألق في المباراة بإحرازه هدفين وتسببه في ركلة جزاء سجلها ليونيل ميسي، حيث قال: “إنه لاعب شاب عليه السعي لتحقيق الاستمرارية في لعبه وأدائه. لقد أظهر أنه يتمتع بمستقبل رائع وأنا سعيد للغاية بعد مباراته اليوم (أمس).. لقد كان جيدا، واستفدنا من جودته”.

وتحدث كومان أيضا حول مركز لاعبه الفرنسي أنطوان غريزمان: “إنه مركز من الجناح الأيمن إلى الداخل. في طريقة تفكيرنا، لا يجب أن تلعب في الخارج، بل في الداخل. أنا سعيد بعمله وأدائه. لا يهمني إذا كان يسجل أم لا”.

وعن حاجة برشلونة للتعاقد مع مهاجم رأس حربة، رد كومان قائلا: “من الجيد دائما وجوده من أجل امتلاك خطة أخرى ولكن يمكننا اللعب بدون مهاجم (رأس حربة) على أرض الملعب”.

يذكر أن برشلونة لم يخض أول مباراتين له في أول جولتين من الدوري الإسباني، لحصوله على راحة إضافية بعد مشاركته في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

المصدر: وكالات