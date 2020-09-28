ليبيا – عقد رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني أمس الأحد في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، اجتماعًا موسّعًا برؤساء المجلس المحلية لمناطق طوق بنغازي، وذلك لبحث شؤون أحيائهم.

وحضر الاجتماع -بحسب المكتب الإعلامي التابع للحكومة- وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس الصقر عمران بوجواري، ومدير إدارة المشروعات في البلدية المهندس أسامة الكزة.

وضم الاجتماع رؤساء المجالس المحلية لمناطق وأحياء طوق بنغازي متمثّلين في كلٍّ من رئيس المجلس المحلي قنفودة سعد الطيرة، ورئيس المجلس المحلي القوارشة إبراهيم الفارسي، ورئيس المجلس المحلي قاريونس صالح بوعمود، ورئيس المجلس المحلي تجمع الشط عبدالسلام المسماري، ورئيس المجلس المحلي تيكا السنوسي المسماري، ورئيس المجلس المحلي بودريسة محمود البرشا.

وناقش الاجتماع سير الأوضاع المعيشية في هذه المناطق وأبرز المشاكل التي تواجهها، خاصّة فيما يتعلّق بمشاريع البنى التحتية والخدمية، وعلى رأسها مشاكل المياه والصرف الصحي ورصف الطرق العامة وغيرها من المشاريع.

وأكّد الثني عقده لسلسلة من الاجتماعات مع الجهات المختصّة منحَ خلالها الإذن بانطلاق مشاريع البنى التحتية لهذه المناطق.

كما ثمّن رؤساء المجالس المحلية دور الحكومة الليبية ورئيسها عبد الله الثني في تخصيص هذه المشروعات لهذه المناطق، مؤكّدين ما تمثّله من أهمية لصالح المواطن.