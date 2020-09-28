لبنان – أشاد رئيس وزراء لبنان الأسبق سعد الحريري بـ”العملية الاحترافية الناجحة” لشعبة المعلومات في قوى الأمن في مواجهة “داعش” في وادي خالد، معتبرا أنها “أنقذت لبنان من مخطط جهنمي”.
وأضاف الحريري في تغريدة نشرها صباح اليوم الاثنين: “كل التحية لأبطال الشعبة، وكل الاحترام لتضحيات الجيش اللبناني والرحمة لشهدائه الأبرار. والشكر الكبير لعكار وأبنائها الحاضنين للدولة ومؤسساتها والرافضين للتطرف والإرهاب”.
وكانت قوات الأمن بمؤازرة الجيش قد نفذت عملية أمنية ضد جماعة إرهابية شمالي البلاد يوم السبت، انتهت بمقتل 13 إرهابيا واعتقال 15 آخرين، حسب مصادر أمنية.
المصدر: RT