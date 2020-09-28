لبنان – أشاد رئيس وزراء لبنان الأسبق ​سعد الحريري​ بـ”العملية الاحترافية الناجحة” لشعبة المعلومات في ​قوى الأمن​ في مواجهة “داعش” في ​وادي خالد، معتبرا أنها​ “أنقذت ​لبنان​ من مخطط جهنمي”.

وأضاف الحريري في تغريدة نشرها صباح اليوم الاثنين: “كل التحية لأبطال الشعبة، وكل الاحترام لتضحيات ​الجيش اللبناني​ والرحمة لشهدائه الأبرار. والشكر الكبير لعكار وأبنائها الحاضنين للدولة ومؤسساتها والرافضين للتطرف و​الإرهاب​”.

وكانت قوات الأمن بمؤازرة الجيش قد نفذت عملية أمنية ضد جماعة إرهابية شمالي البلاد يوم السبت، انتهت بمقتل 13 إرهابيا واعتقال 15 آخرين، حسب مصادر أمنية.

المصدر: RT